ПФ Украины обязали выплачивать пенсии жителям Донбасса

Верховный суд Украины (ВСУ) признал незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, сообщила организация по помощи переселенцам «Право на защиту».

Суд рассматривал дело о лишении пенсии переселенки с неподконтрольной территории Лидии Мельниковой. Бахмутское объединенное управление Пенсионного фонда в Донецкой области приостановило выплату пенсии Мельниковой, основываясь на данных СБУ о том, что она якобы проживает на неподконтрольной Украине территории. В иске женщина заявила, что такое решение противоречит конституции Украины.

«Большая палата ВСУ подтвердила, что требования в отношении проверок, содержащиеся в постановлении кабинета министров №365, не являются законным основанием для прекращения выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса», – сообщили в организации, передает РИА «Новости».

При этом эксперты уже называют решение суда показательным, в связи с чем аналогичные постановления будут приниматься для всех подобных исков переселенцев в органы Пенсионного фонда Украины.