Захарову позабавили танцевальные способности Терезы Мэй

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась шуточным видеороликом, в котором премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй «соревнуется» в танцевальном мастерстве с главным героем британского комедийного телесериала «Мистер Бин».

Захарова сделала репост видеоролика на своей странице в соцсети Facebook. Изначально видеозапись была опубликована в группе Tired of Lies («Устали от лжи»).

Напомним, накануне президент ВТБ, член попечительского совета МГИМО Андрей Костин, выступая перед студентами, назвал «уродом» бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Позже Костин принес извинения за свои слова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя резкий выпад Костина в адрес главы британского МИДа, напомнил, что Лондон так и не принес извинений президенту России Владимиру Путину за аналогичную ситуацию.