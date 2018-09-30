Американский офицер рассказал о «людях второго сорта» в ВСУ

Капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке Гарри Табах раскритиковал украинских военнослужащих за непрофессионализм.

Так он отреагировал на заявление украинского эксперта, пожаловавшегося на проблемы со страховкой для украинских военных. Специалист в сфере вооружения рассказал в эфире украинского ТВ, что пострадавшим из-за неправильного использования военной техники украинским солдатам не выплачиваются страховки. По его словам, таким образом за ошибку наказывают не только украинских бойцов, но и их семьи.

Табах со своей стороны заметил, что в американской армии подобный непрофессионализм недопустим. Капитан подчеркнул, что в США ответственность за порчу солдатами техники лежит на плечах командиров, не научивших бойцов дисциплине или определенным навыкам.

«Поэтому, если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию, – это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец», – приводит его слова РИА «Новости».

Американский офицер заявил, что проблемы украинской армии связаны с отсутствием профессионализма и набором «вороватых людей». «Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет. (…) Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта «труба» (речь о миномете «Молот» – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Табах.

Напомним, летом президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на применение минометов «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих и восемь были ранены.