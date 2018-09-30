Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет во время землетрясения в Индонезии

В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером Антониусом Гунаваном Агунгом, который не покинул свое рабочее место, несмотря на землетрясение, до тех пор, пока пассажирский самолет с сотнями человек на борту не поднялся в воздух и не оказался в безопасности.

В пятницу, 28 сентября, Агунг находился на рабочем посту в аэропорту Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie на острове Сулавеси. Во время первых подземных толчков магнитудой 6,1 он отказался покинуть командно-диспетчерскую вышку, пока пассажирский самолет авиакомпании Batik Air, за взлетом которого он следил, не поднялся в воздух, пишет Daily Mail.

Молодой человек, убедившись, что самолет в безопасности, поспешил покинуть вышку, начавшую разрушаться. В тот момент мощность толчков увеличилась до 7,4.

Ему пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате чего он получил множественные повреждения внутренних органов. Агунгу оказали первую медицинскую помощь в ближайшей больнице, однако он умер, не дождавшись прибытия вертолета, который должен был госпитализировать его в медучреждение с более современным оборудованием.

Молодой авиадиспетчер всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.

Напомним, в Индонезии в результате землетрясений и последующего цунами погибли 832 человека.