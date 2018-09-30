Возле российских баз в Сирии заметили американский самолет-разведчик

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V провел многочасовой полет у побережья Сирии, где расположились авиабазы Хмеймим и база материально-технического обеспечения Тартус, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолет с бортовым номером 64-14848 вылетел с авиабазы Суда-бэй на Крите. Около трех часов он курсировал у сирийского побережья. Он совершил не менее 12 пролетов вдоль берегов Сирии, приближаясь к российской авиабазе Хмеймим на 45-50 км, передает «Интерфакс».

Это происходит на фоне новостей о прибытии в Сирию трех тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124-100 «Руслан» и подхода к Тартусу тяжелогруженого контейнеровоза «Спарта-3». Предполагается, что это может указывать на доставку в Сирию комплексов ПВО С-300.

Накануне глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Дамаск рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.