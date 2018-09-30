Ким Чен Ын нашел замену ядерной программе в косметике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после отказа от развития ядерной программы хочет повторить успех южнокорейской косметики, поддерживая работу двух косметических фабрик в Пхеньяне и городе Синыйджу, пишет El Mundo.

Вход на столичную косметическую фабрику украшен фреской одного из бывших лидеров страны Ким Чен Ира, который изображен в окружении кремов, зубной пасты и шампуней. На фабриках в КНДР «идеология главенствует над силой и блеском, которые может придать новый шампунь вашим волосам», передает RT текст статьи El Mundo.

На фабрике есть музей, посвященный визитам на фабрику Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, который наполнен громадными изображениями лидеров, нюхающих мыло или осматривающих крема.

Фабрики в Пхеньяне и Синыйджу показывают, как сильно укоренилась навязчивая идея Ким Чен Ына продвигать развитие косметической отрасли. El Mundo предполагает, что таким образом лидер КНДР пытается добиться возобновления экономического роста страны и остановить влияние южнокорейской косметики на население страны.

«Даже во время голода в КНДР (в годы, когда сотни тысяч людей погибли от голода) верховный лидер Ким Чен Ир продолжал вкладывать большое количество средств, для того чтобы фабрика оставалась открытой. Именно он, посетив это место в 2003 году, сказал нам развивать нашу продукцию, чтобы страна казалось более цивилизованной, а люди были бы счастливее», – приводит издание слова представителя фабрики в Пхеньяне.

Недавний скачок в косметической отрасли связан с личной инициативой Ким Чен Ына. В 2015 году он передал сотрудникам фабрики 138 продуктов марок Chanel, Estee Lauder, Gucci и Shiseido, потребовав, чтобы северокорейская продукция их превзошла.

На фабрике уверены, что их изделия «достигли уровня и даже превзошли эти марки». Местная косметика, как утверждает издание, появилась на прилавках в пяти странах: России, Китае, Иране, Австралии и Кипре.