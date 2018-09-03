Названо препятствие для поставок российских ракетных двигателей в Китай

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай только после подписания соглашения о защите интеллектуальной собственности.

Он также сказал, что в конце сентября российская делегация обсудит с Нью-Дели поставки таких двигателей Индии, передает РИА «Новости».

Рогозин также заявил, что поставку ракетных двигателей в США нужно продолжать, несмотря на санкции.

Ранее в МИДе заявляли, что Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США или авиационного титана не намерена.