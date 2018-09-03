Рогозин высказался о судьбе поставок ракетных двигателей в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что поставку ракетных двигателей в США нужно продолжать, несмотря на санкции.

«Поэтому мы рассчитываем, что переговоры с США будут вестись и дальше. Мы считаем, что, и нас поддерживает политическое руководство станы, что, несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, если США выразят желание, ракетные поставки «будут продолжаться».

Рогозин объяснил, почему Россия не хочет отказываться от поставок двигателей США.

«Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту, которую вкладываем в перевооружение предприятий, создание новых», – подчеркнул он.

Ранее в МИДе заявляли, что Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США или авиационного титана не намерена.

Рогозин ранее признавал зависимость Роскосмоса от США, заявляя, что финансирование госкорпорации обеспечивалось продажей НАСА мест на российских пилотируемых кораблях «Союз».