Страдающего онкологией Моисеева вывели с похорон Кобзона под руки

Страдающего от онкозаболевания и перенесшего инсульт певца Бориса Моисеева увели под руки до окончания похорон артиста Иосифа Кобзона.

В зал Моисеева также провели под руки, однако, провожая гроб с телом Кобзона, певец смог идти самостоятельно, пишет «Московский комсомолец».

Впрочем, представитель Моисеева информацию о том, что Моисееву стало плохо на похоронах, опроверг, сообщает «Рен ТВ».

«Это фейк», – заявил представитель.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Артиста похоронили в Москве на Востряковском кладбище рядом с матерью. В последний путь его провожали аплодисментами и криками «Браво!».