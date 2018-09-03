В Сети призвали лишить гражданства РФ молдавского националиста за слова о «свинском языке»

В августе на митинге оппозиции в Кинишеве к группе русскоязычных жителей молдавской столицы подошел мужчина и потребовал от них не разговаривать «по-свински»; оскорбившим русский язык молдаванином оказался 59-летний житель поселка Кодру Тудор Дрецкарь, имеющий российское гражданство.

На митинге оппозиции к группе русскоязычных кишиневцев подошли агрессивные активисты. Услышав русский язык, Дрецкарь потребовал прекратить разговор, так как нужно общаться между собой на государственном языке, а не «по-свински», сообщают «Молдавские ведомости».

После этого мужчины выбили из рук оператора фотоаппарат, заметив, что их снимают на видео.

Пользователи соцсетей выяснили личность мужчины, потребовавшего «не говорить по-свински». Выяснилось, что Дрецкарь в 1985 году выпустился из Кишиневской средней школы милиции МВД СССР, он обучался на русском языке. В декабре 2015 года он стал гражданином России по программе переселения и получателем российской пенсии.

Дрецкарь активно ведет страничку в «Одноклассниках» на русском языке, позиционируя . Дрецкарь в социальных сетях позиционирует себя как правую руку Андрея Настасе (лидера партии «Платформа достоинство и правда».

В Сети появились призывы лишить Дрецкаря российского гражданства. За это высказался, в частности, спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Twitter.

«Нельзя ли этого гражданина быстро лишить российского гражданства? Чтобы не вонял здесь», – написал он.

В конце августа сообщалось, что участники общественной организации «ЗАРЯ» начали собирать в Молдавии подписи в защиту русского языка, который в стране планируют лишить статуса языка межнационального общения.

4 июня молдавский Конституционный суд частично удовлетворил запрос о понижении статуса русского языка. Две недели спустя в Кишеневе инициировали массовый митинг в поддержку русского.