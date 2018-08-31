В Молдавии намерены отстоять русский язык

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31 августа, пятница | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине попытались обесточить российский танкер «Механик Погодин»
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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Почему Дальний Восток не будет украинским
Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...
Датчан и французов больше нет
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...
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В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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