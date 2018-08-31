В Молдавии намерены отстоять русский язык

В Молдавии участники общественной организации «ЗАРЯ» начали собирать подписи в защиту русского, который в стране планируют лишить статуса языка межнационального общения.

«Мы рассчитываем до конца ноября собрать 500 тыс. подписей в защиту русского языка, которые передадим правительству и парламентскому большинству, чтобы они увидели, чего хотят граждане», – сообщил во время пресс-конференции в Кишеневе председатель общественной организации Михаил Ахремцев.

«ЗАРЯ» («За русский язык») планирует собрать подписи по всей республике, а также среди представителей молдавской диаспоры из других стран, включая Россию. Председатель надеется, что русский язык удастся отстоять, передает ТАСС.

4 июня молдавский Конституционный суд частично удовлетворил запрос о понижении статуса русского языка. Две недели спустя в Кишеневе инициировали массовый митинг в поддержку русского.