В Молдавии инициировали массовый митинг в поддержку русского языка

Партия социалистов Молдавии, выступающая против вытеснения русского языка, запланировала провести массовый митинг в Кишиневе.

Акцию протеста предварят демонстрации в других городах, говорится в сообщении партии, передает ТАСС. «По итогам этих акций будет организован большой митинг в защиту русского языка в Кишиневе», – отмечают в партии.

«Мы считаем манипуляции в отношении русского языка прямой угрозой для социально-политической стабильности и внутренней безопасности Республики Молдова, а также фактором, угрожающим существованию нашего многонационального государства. Русский язык должен оставаться языком межнационального общения на всей территории РМ», – добавили социалисты.

В начале июня молдавский конституционный суд частично удовлетворил запрос Либеральной партии о том, чтобы лишить русский язык статуса языка межнационального общения внутри страны. При этом в стране сохраняются права на русскоязычное обучение, перевод документов, публикацию информации и сохранение названий организаций и заведений на русском языке.