Багдад потребовал вывода турецких войск с севера Ирака

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая с трибуны 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, призвал положить конец военному присутствию Турции в иракской в провинции Найнава.

Глава МИД Ирака подчеркнул, что Багдад «многократно заявлял, что категорически против присутствия турецких сил в Баашике (тренировочный лагерь в провинции Найнава) и других продолжающихся нарушений суверенитета Ирака», передает ТАСС.

Аль-Джаафари отметил, что Ирак стремится улучшить отношения с Турцией, как и с другими соседними государствами, однако призывает положить конец нарушениям суверенитета Ирака.

Напомним, в декабре 2015 года Турция развернула воинскую группировку в районе тренировочного лагеря Баашика (севернее города Мосул) под предлогом необходимости обеспечить охрану турецких инструкторов, якобы занимающихся подготовкой местных добровольцев для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство*».

7 ноября 2016 года курдские подразделения «пешмерга» отбили у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» район Баашика. В октябре 2017 года отряды курдов покинули Баашику, контроль над которой перешел к иракским ВС.