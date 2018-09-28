Курс евро впервые с августа опустился ниже 76 рублей

Курс евро к рублю упал на 40 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже.

По данным биржи, стоимость 1 евро составила 75,97 рубля, передает РИА «Новости».

В последний раз курс евро падал ниже уровня 76 рублей 16 августа.

Утром в пятницу рубль стабилизировался к доллару и вырос к евро.