Суд не стал арестовывать фигуранта дела об избиении полицейских в Москве

Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте участника несанкционированной акции 9 сентября Ивана Белякова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции.

В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что материалы дела поступили в суд 27 сентября, однако органам следствия было отказано в удовлетворении заявленного ходатайства. Представитель суда уточнил, что Белякову не избрали никакой меры пресечения.

По версии следствия, Беляков во время несанкционированного митинга в центре столицы ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Уголовное дело возбудили 26 сентября, Белякову было предъявлено обвинение по 1 ч. ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, 9 сентября в Москве состоялась несанкционированная акция, участие в которой, по данным ГУ МВД России по столице, приняли около 2 тыс. человек.

В ряде городов несанкционированные мероприятия привели к столкновениям протестующих с полицией и Росгвардией. В частности, после акции в Москве были задержаны Виктор Федосеев, который, как сказано в протоколе, ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране, и Василий Костылев, как сообщалось, ударивший одного полицейского кулаком в лицо и поваливший на землю второго, схватив его за шею.

В Кремле, комментируя действия полиции в ходе несогласованных акций 9 сентября, заявили, что стражи порядка действовали строго по закону.

Примечательно, что в несанкционированных акциях были замечены приезжие с Украины. Так, один из них стал участником потасовки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.