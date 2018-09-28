Защитник журналиста Муравицкого заявил о своем избиении в суде Украины

Адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожий заявил о своей госпитализации после того, как в перерыве заседания Королевского районного суда Житомира его избили 30 человек.

«Меня сейчас госпитализируют, я не могу говорить. Меня избили 30 человек», – приводит РИА «Новости» слова адвоката.

Согласно данным СМИ, в ходе перерыва в заседании по делу Муравицкого между защитником журналиста и членами националистический организации С-14 случилась драка.

Ранее Муравицкий сказал, что считает себя узником совести, и заявил о решении бороться в судах Украины за свое освобождение.

Напомним, СБУ задержали журналиста по подозрению в госизмене и создании террористической группы. Международная организация Amnesty International считает, что Муравицкого обвиняют из-за его работы с русскоязычными ресурсами.

На Украине арест Муравицкого называют чисто политическим.