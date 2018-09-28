Лавров встретился с Киссинджером

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экс-главы Госдепа Генри Киссинджера, сообщает МИД России.

Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Напомним, в июне прошлого года глава российского государства Владимир Путин принял Киссинджера, который прибыл в Россию на конференцию «Примаковские чтения».