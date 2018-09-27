В Киеве начался митинг против власти из-за нападений на активистов

Под окнами администрации президента Украины Петра Порошенко собирается митинг: коллеги избитых и покалеченных активистов считают, что власть покрывает заказчиков преступлений.

За последнее время были избиты, покалечены и убиты несколько активистов: застрелили добровольца украинского нацбатальона «Донбасс» Виталия Олешко, совершили нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, пытались застрелить лидера ячейки партии «Сила людей» и телеведущего Олега Михайлика. По данным СМИ таких нападений за последнее время случилось свыше 10.

Около 18.00 (мск) националисты нацкорпуса выдвинулись к месту проведения митинга с обрывками газет для растопки, сообщает Страна.ua. К 18.40 (мск) на акции присутствуют около 500 человек, среди которых в основном националистические организации: Нацкорпус, Правый сектор* и С-14.

Полиция перекрыла все дороги вблизи администрации президента, что создало в Киеве проблемы с проездом. Некоторые водители оказались заперты «в ловушке».

«Они банально взяли и перекрыли все: Институтскую, Шелковичную, Ольгинскую, Банковую. Мне срочно нужно было к ребёнку в больницу. Попробовал спокойно объяснить ситуацию «копу». Второй «коп» с признаками морального уродства выскочил из машины и начал реально орать как психопат: «На метро надо ездить!» Слава богу, его напарник оказался адекватным и успокоил идиота», – написал в соцсетях бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Среди выступлений митингующих звучат обвинения в молчании Порошенко, которое «является преступным». Правоохранительные органы и власть упрекают за медленное расследование. При этом отмечается, что генеральный прокурор Юрий Луценко «возложил часть вины за медленное расследование нападений на активистов на них же самих».

«Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов», – цитирует слова Луценко журналист Леонид Швец.

Напомним, Луценко заявлял, что нападения на проукраинских активистов являются частью плана по дестабилизации Украины, а «ниточки ведут к высшему руководству России».