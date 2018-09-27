Нидерланды не закупили зимнюю одежду военным для учений в Норвегии

Армия Нидерландов не закупила зимнюю форму одежды для военных, которые примут участие в маневрах НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Нидерландские военные должны самостоятельно закупать одежду в магазинах, чтобы выдержать тяжелые погодные условия во время учений в Норвегии, пишет Aftenposten.

Статс-секретарь минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что военнослужащие, участвующие в учениях в октябре-ноябре этого года, не должны оплачивать униформу из своего денежного довольствия. Она потребовала выплатить каждому из 1 тыс. солдат аванс в размере 1 тыс. евро, передает ТАСС.

«Солдаты должны получить необходимую униформу. Я не желаю повторения подобного», – приводит de Volkskrant слова Виссер.

По ее словам, вооруженные силы Нидерландов не рассчитывали на понижение температур в Норвегии осенью.

По данным Норвежского метеорологического института, средняя температура в Центральной Норвегии, где пройдут учения, в ноябре составляет около нуля градусов Цельсия, столбик термометра может опускаться до минус 12 градусов.

Крупнейшие за 16 лет учения НАТО состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие примерно 40 тыс. военных из 31 страны и всех видов вооруженных сил.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявляла, что Россия якобы может совершить кибератаку во время этих учений.