Кабмин подготовит меры по борьбе с бедностью в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 году российское правительство подготовит дополнительные меры по снижению бедности и улучшению демографической ситуации в стране.

Согласно словам Голиковой, национальной целью является снижение уровня бедности в России в два раза, передает ТАСС.

«Сейчас мы видим, что те меры, которые есть пока, не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза, поэтому мы в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза и предполагаем, что в 2019 году как по проекту «Демография», так и по национальной цели снижения бедности мы выйдем с дополнительными мерами по поддержке наших граждан», – рассказала вице-премьер.

Ранее Голикова пообещала, что усилия правительства будут направлены на поддержание мотивации семей к рождению детей.