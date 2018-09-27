Путин отметил поддержку русского языка в Азербайджане

Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане как со стороны властей, так и общества, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил, выступая на российско-азербайджанском межрегиональном форуме, что в России видят и высоко оценивают поддержку русского языка, интерес к нему не только у граждан Азербайджана, «но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в стране действуют больше 300 школ с преподаванием на русском языке. При этом «самая главная база (поддержки языка) – в сердцах, в головах людей», подчеркнул российский лидер.

В целом Россия и Азербайджан придают большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Например, наблюдается рост числа научных и студенческих обменов, разрабатываются совместные программы по подготовке высокопрофессиональных кадров.

«Мы, безусловно, намерены всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, в культуре, в науке», – добавил Путин.

Также он обратил внимание на развитие двусторонних контактов в области туризма. Так, планируется совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.

Глава российского государства заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о важности сохранения импульса на позитивное развитие отношений «в экономике» и «других сферах», а также о необходимости придерживаться достигнутых ранее договоренностей.

Путин отметил, что намеревается обсудить это в ходе двусторонней встречи.

Также президент России посетил в четверг ЧМ по дзюдо в Баку и отметил его достойную организацию.

«Это – большой вклад в развитие мирового спорта», – сказал Путин.

В свою очередь Алиев заявил, что российско-азербайджанский межрегиональный форум собрал рекордное количество участников, и добавил, что Россия является важным и ценным партнером для Азербайджана, с которым Баку будет «только наращивать» сотрудничество «в предстоящие годы».

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Баку.