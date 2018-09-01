Алиев раскрыл объемы закупок военной продукции у России

Азербайджан закупил российскую продукцию военно-технического назначения на сумму более 5 млрд долларов, рассказал президент страны Ильхам Алиев.

«Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере. Оно имеет уже большие традиции. Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает 5 млрд долларов, и это имеет тенденцию росту», – сказал Алиев после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он отметил, что Азербайджан модернизирует вооруженные силы, а Россия – «важнейший мировой производитель и поставщик военной продукции на международные рынки».

Путин рассказал, что во время переговоров президенты затронули международные и региональные темы.

«В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта», – сказал Путин.

Он отметил, что одним из важнейших проектов является создание международного транспортного коридора «Север – Юг» протяженностью 7 км, который должен упростить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу.

Коридор, по словам Путина, включает железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение, а большая его часть пройдет по территориям Азербайджана и России.

«Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур», – сообщил он.

Президент рассказал, что отношения между странами развиваются активно: в 2017 году товарооборот вырос почти на 35%, до 2,5 млрд долларов. Укрепляются связи в промышленной сфере, предпринимательстве.

По итогам переговоров Россия и Азербайджан заключили более 10 документов о расширении сотрудничества в различных областях.

Так, Роснефть и Государственная нефтяная компания Азербайджана подписали контракт о совместно изучении нефтяного и газового потенциала блока Гошадаш и северной части мелководья Апшеронского полуострова в Каспийском море.

«Группа ГАЗ» и «Азериаш» решили сотрудничать в сфере развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.

Газпромбанк, РЭЦ и Государственная нефтяная компания Азербайджана решили сотрудничать в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из России.

Кроме того, соглашения подписали таможенные службы обеих стран, Минкультуры и посольство Азербайджана, министерства спорта двух стран, министерства транспорта, Минпромторг России и Минэкономики Азербайджана.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в в субботу в Сочи.