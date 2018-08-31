Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым в Сочи

Глава российского государства Владимир Путин в субботу, 1 сентября, встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

Алиев будет находиться в России с официальным визитом. «По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов», – говорится в анонсе встречи, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры собираются рассмотреть ключевые темы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.