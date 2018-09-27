На олимпиаду «Я – профессионал» за сутки поступило 25 тыс. заявок

Около 25 тыс. заявок поступило на олимпиаду студентов «Я – профессионал» за первые сутки официальной регистрации. Это в пять раз больше, чем в прошлом году, отмечают организаторы проекта.

Больше всего участников регистрировалось на направления «Экономика», «Менеджмент», «Математика», «Психология» и «Лечебное дело», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация на олимпиаду студентов стартовала 26 сентября, и продлится до 22 ноября: все российские студенты и недавние выпускники смогут подать заявки на 54 направления олимпиады на сайте олимпиады «Я – профессионал».

Участники могут выполнить задания, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям, их формат варьируется от направления.

«Призываю забыть о старой студенческой традиции делать все в последнюю ночь, и активно воспользоваться возможностями, которые предлагают вузы-организаторы для подготовки к олимпиаде: решать демозадания и участвовать в вебинарах, которые проведут ведущие российские специалисты», – заявила руководитель проекта Валерия Касамара.

Организаторы подчеркивают, что главная особенность олимпиады состоит в практикоориентированности – задания для студентов составляют научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Практические задания рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018–2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в национальной базе «Я – профессионал», которая позволит пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Впервые олимпиада «Я – профессионал» прошла в 2017 году: было подано 295 тыс. заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Олимпиада «Я – профессионал» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. В настоящее время в нее входит 14 проектов.