Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» поступили в ведущие вузы

Льготами дипломанта олимпиады «Я – профессионал» для поступления в ведущие вузы России воспользовались более 750 человек.

Одним из главных и востребованных призов олимпиады является шанс получить образование на льготных условиях, – именно это стало определяющей причиной для участия в проекте для 25% дипломантов, говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель проекта Валерия Касамара отметила, что дипломанты первой олимпиады студентов «Я – профессионал» поступили в НИУ ВШЭ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МФТИ, УрФУ, СПбПУ, ИТМО, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, КГАСУ, ТГУ.

Самым популярным образовательным треком стали магистратуры: его выбрали более 60% дипломантов проекта. При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители олимпиады. Остальные получили льготы в виде дополнительных баллов или преимущественного права поступления.

Поступление в НИУ ВШЭ выбрали более 200 дипломантов. Самой востребованной среди них магистерской программой стала «Финансовые рынки и финансовые институты». Профессор и академический руководитель программы Тамара Теплова отметила, что она ориентируется на развитие как академических, так и прикладных компетенций у студентов.

«Магистранты обучаются у преподавателей-теоретиков и успешных практикующих финансистов, существенно повышая свой уровень знаний и конкурентных преимуществ на рынке труда. Это очень важно для тех, кто ассоциирует себя с профессионалами», – пояснила она.

Организаторов проекта особенно радует, что за цифрами стоят истории успеха конкретных людей из разных регионов страны. «Мы знаем их в лицо, по именам, мы ими гордимся и будем продолжать следить за их развитием», – сказала она.

Так, выпускница СПбПУ Эльза Зайнуллина стала золотой медалисткой олимпиады по направлению «Электро- и теплоэнергетика». Она написала около 40 статей, в том числе в международных рецензируемых журналах и в журналах перечня ВАК. Сейчас она готовится к защите кандидатской диссертации в аспирантуре СПбПУ.

«Я из обыкновенной рабочей семьи. Когда я защитила свой магистерский диплом, я первым делом вышла и позвонила маме. Она заплакала, потому что это первый в нашей семье диплом высшего образования, еще и политехнического университета», – сказала она.

По мнению профессора кафедры «Теплофизика энергетических установок» СПбПУ Андрея Митякова, такие студенты, как Зайнуллина, смогут принести огромную пользу российской науке.

В 2017-2018 учебном году на олимпиаду «Я – профессионал» поступило 295 тыс. регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов России, кроме Чукотки. Около 50 тыс. человек участвовали в отборочном онлайн этапе, а финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 регионов.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек. Они получили денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта – компания «Яндекс».

Во второй год проведения олимпиады число направлений увеличится до 54, а к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Олимпиада «Я – профессионал» является проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

Первый сезон работы платформы завершился в марте всероссийским форумом «Россия – страна возможностей», лучшие участники лично встретились с президентом России Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который стартует в октябре, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.