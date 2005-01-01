Корреспондент израильской газеты поблагодарил Россию-матушку

России, которая после инцидента с Ил-20 решила отправить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, удалось «обуздать» Израиль, продемонстрировав «вышедшему из-под контроля» государству рамки дозволенного, считает корреспондент израильской газеты Haaretz Гидеон Леви.

«Из-за туч пробивается луч надежды: кто-то устанавливает рамки дозволенного для Израиля. Впервые за многие годы другое государство ясно дает понять Израилю, что у его влияния есть границы, что ненормально делать все, что ему вздумается, что он не один участвует в игре, что Америка не может всегда прикрывать его и что он не может причинять вред бесконечно», – передает ИноТВ текст публикации Haaretz.

Леви пишет, что Израилю подобные ограничения нужны, «как воздух», так как в последние годы страна «вышла из-под контроля» из-за «высокомерия» и соответствующей геополитической обстановки. Израильские самолеты свободно патрулировали воздушное пространство Ливана и бомбили территорию Сирии, а израильские войска периодически уничтожают Газе, держат ее в «бесконечной осаде» и продолжают «оккупировать» западный берег реки Иордан.

«Внезапно кто-то встал и заявил: «А ну-ка прекрати. По крайней мере в Сирии, все, хватит». Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», – пишет автор статьи.

Он отмечает, что ответ России вызвал «оцепенение» у Израиля. По мнению автора публикации, это является свидетельством того, что государство нуждается в «ответственном взрослом, способном его обуздать».

Гидеон Леви напоминает, что еще весной в Израиле звучали голоса бывших и действующих чиновников, грозивших разбомбить С-300, если Россия решит поставить их в Сирию. Однако теперь эта «пустая бравада» поутихла, отмечает он.

Автор статьи уверен, что любое государство вправе обладать противовоздушной обороной и никто не может силой лишать его такой возможности. Вместе с тем, продолжает Леви, для израильских властей как что-то «несусветное», так как они привыкли считать суверенитет других стран «бессмысленным», а свой собственный – «священным» и «наивысшим». Он отмечает, что Израиль «безнаказанно» вмешивался в дела региона, прикрываясь «опасениями о национальной безопасности», но все это «неожиданно натолкнулось на российское «нет», которое вернуло Израиль к реальности».

Леви пишет, что произошло это весьма кстати, ведь Израиль «пребывал на седьмом небе от счастья» из-за того, что США перенесли посольство в Иерусалим и сократили финансирование UNRWA – Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Возможно, это хотя бы немного сбалансирует «интоксикацию властью», которая овладела страной в последние годы, и оно начнет «умнеть и восстанавливаться», пишет автор статьи.

По мнению автора публикации, Россия непреднамеренно может оказаться для Израиля «лучше, чем вся эта безумная разлагающая поддержка, которую он получает от действующей американской администрации и ее предшественников».

«Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и справедливости, выучат, как это делается: только с применением силы», – говорится в статье.

«Если бы подобное российское nyet также нависло над небесами Газы, удалось бы избежать так много бесполезных смертей и разрушений. Если бы международные силы дали отпор с израильской оккупацией, она бы закончилась давным-давно. Вместо этого у нас Дональд Трамп в Вашингтоне и жалкие осуждения со стороны ЕС из-за выселения жителей Хан-аль-Ахмара», – заключает Гидеон Леви.

Напомним, российский Ил-20 попал под огонь сирийских С-200 в результате провокационных действий израильской авиации. Для предотвращения подобных инцидентов Россия и решила поставить Сирии С-300.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Ил-20 погубила поразительная случайность.