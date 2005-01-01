Корреспондент израильской газеты поблагодарил Россию-матушку

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Доклад российских представителей в СПЧ ООН по Крыму довел украинскую делегацию до истерикиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
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Израиль не любит признавать своих ошибок

Андрей Бабицкий, журналист
Еврейское государство вообще с давних пор живет с ощущением, что мир обязан проявлять о нем особую заботу и учитывать все его желания. На самом деле, трагический инцидент с Ил-20 вполне мог быть исчерпан. Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
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    Почему Израиль боится российских С-300

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Корреспондент израильской газеты поблагодарил Россию-матушку

             27 сентября 2018, 15:20
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          России, которая после инцидента с Ил-20 решила отправить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, удалось «обуздать» Израиль, продемонстрировав «вышедшему из-под контроля» государству рамки дозволенного, считает корреспондент израильской газеты Haaretz Гидеон Леви.

          «Из-за туч пробивается луч надежды: кто-то устанавливает рамки дозволенного для Израиля. Впервые за многие годы другое государство ясно дает понять Израилю, что у его влияния есть границы, что ненормально делать все, что ему вздумается, что он не один участвует в игре, что Америка не может всегда прикрывать его и что он не может причинять вред бесконечно», – передает ИноТВ текст публикации Haaretz.

          Леви пишет, что Израилю подобные ограничения нужны, «как воздух», так как в последние годы страна «вышла из-под контроля» из-за «высокомерия» и соответствующей геополитической обстановки. Израильские самолеты свободно патрулировали воздушное пространство Ливана и бомбили территорию Сирии, а израильские войска периодически уничтожают Газе, держат ее в «бесконечной осаде» и продолжают «оккупировать» западный берег реки Иордан.

          «Внезапно кто-то встал и заявил: «А ну-ка прекрати. По крайней мере в Сирии, все, хватит». Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», – пишет автор статьи.

          Он отмечает, что ответ России вызвал «оцепенение» у Израиля. По мнению автора публикации, это является свидетельством того, что государство нуждается в «ответственном взрослом, способном его обуздать».

          Гидеон Леви напоминает, что еще весной в Израиле звучали голоса бывших и действующих чиновников, грозивших разбомбить С-300, если Россия решит поставить их в Сирию. Однако теперь эта «пустая бравада» поутихла, отмечает он.

          Автор статьи уверен, что любое государство вправе обладать противовоздушной обороной и никто не может силой лишать его такой возможности. Вместе с тем, продолжает Леви, для израильских властей как что-то «несусветное», так как они привыкли считать суверенитет других стран «бессмысленным», а свой собственный – «священным» и «наивысшим». Он отмечает, что Израиль «безнаказанно» вмешивался в дела региона, прикрываясь «опасениями о национальной безопасности», но все это «неожиданно натолкнулось на российское «нет», которое вернуло Израиль к реальности».

          Леви пишет, что произошло это весьма кстати, ведь Израиль «пребывал на седьмом небе от счастья» из-за того, что США перенесли посольство в Иерусалим и сократили финансирование UNRWA – Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Возможно, это хотя бы немного сбалансирует «интоксикацию властью», которая овладела страной в последние годы, и оно начнет «умнеть и восстанавливаться», пишет автор статьи.

          По мнению автора публикации, Россия непреднамеренно может оказаться для Израиля «лучше, чем вся эта безумная разлагающая поддержка, которую он получает от действующей американской администрации и ее предшественников».

          «Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и справедливости, выучат, как это делается: только с применением силы», – говорится в статье.

          «Если бы подобное российское nyet также нависло над небесами Газы, удалось бы избежать так много бесполезных смертей и разрушений. Если бы международные силы дали отпор с израильской оккупацией, она бы закончилась давным-давно. Вместо этого у нас Дональд Трамп в Вашингтоне и жалкие осуждения со стороны ЕС из-за выселения жителей Хан-аль-Ахмара», – заключает Гидеон Леви.

          Напомним, российский Ил-20 попал под огонь сирийских С-200 в результате провокационных действий израильской авиации. Для предотвращения подобных инцидентов Россия и решила поставить Сирии С-300.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Ил-20 погубила поразительная случайность.


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