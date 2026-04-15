Московский авиацентр спас почти 140 человек с начала года
Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) оказали экстренную помощь почти 140 жителям столицы в первом квартале 2026 года, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. <...> Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении пожаров», – цитирует Бирюкова агентство «Москва».
По словам чиновника, за январь–март специалисты авиацентра спасли 136 человек. В их числе 22 пострадавших в происшествиях и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых оперативно доставили в медучреждения.
В настоящее время в столичном авиацентре трудятся более 500 человек. Это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. Парк учреждения укомплектован санитарными и пожарными вертолетами. Сотрудники центра постоянно повышают квалификацию на базе собственного учебного центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский авиацентр получил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Столичные власти усилили наблюдение за транспортными тоннелями в период весеннего половодья.