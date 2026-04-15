Тбилиси уличил Киев в подготовке для Запада санкционных списков граждан Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя в парламенте в среду наложение санкций некоторыми западными странами на грузинских политических руководителей или представителей правоохранительных структур, она назвала это «одним из методов давления».

«Очень часто страны, которые санкционируют граждан Грузии, допускают одни и те же ошибки в именах и фамилиях тех, против кого их вводят», – сказала министр иностранных дел Грузии.

«Мы знаем, где писались эти списки на санкции. В Киеве писались, а другие страны копировали, даже ошибки не исправляли в фамилиях», – заявила Мака Бочоришвили.

По ее словам, Грузия работает с различными странами, чтобы «исправить эту несправедливость против наших граждан».

«Надеюсь на определенный прогресс в этом, но обо всем не могу говорить», – сказала министр.

