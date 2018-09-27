Москву возмутили «ошибочные» удары НАТО в Афганистане

Российский МИД выразил возмущение в связи с ростом числа «ошибочных» ударов НАТО в Афганистане, в результате которых гибнут мирные жители.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны», – заявили в МИД.

Ведомство призвал Вашингтон пересмотреть «свою близорукую линию» и начать межафганский диалог, а также потребовал привлечь к ответственности виновных в «преступных действиях против мирных жителей».

В МИД отметили, что озабоченность в связи с «ошибочными» авиаударами НАТО уже выразила миссия ООН в Афганистане.

МИД приводит несколько примеров. Так, 20 сентября жители уезда Чамкани провинции Пактия сообщили о гибели троих и ранении десяти гражданских лиц в результате «применения авиации».

Авиаудар 22 сентября погибли девять мирных жителей, в том числе дети, в уезде Тагаб провинции Каписа.

В уезде Ширзад провинции Нангархар 23 сентября в атака ВВС США привела к гибели девяти гражданских лиц, еще четверо были ранены.

В начале сентября министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыли с необъявленным визитом в Кабул, чтобы обсудить перспективы мирного договора с боевиками запрещенного в России движения «Талибан».

Ранее новым руководителем миссии НАТО в Афганистане стал американский генерал Остин Скотт Миллер.