Сменился глава миссии НАТО в Афганистане

Новым руководителем миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» стал американский генерал Остин Скотт Миллер, сообщает альянс.

Раньше Миллер возглавлял объединенное командование специальных операций США, передает RT.

На посту главы миссии он сменил генерала Джона Николсона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на тесное сотрудничество с Миллером.

В августе главы ключевых силовых ведомств Афганистана подали в отставку, но президент Афганистана Ашраф Гани не принял ее.