Блогеры оценили публикацию о «настоящем имени» Боширова

Блогеры опровергли итоги расследования The Insider и Bellingcat о том, что россиянин Руслан Боширов, который якобы работает в ГРУ, на самом деле «другой человек».

«Руслан Боширов оказался героем России и полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Так утверждают мамкины расследователи – фэйкометчики из The Insider и Bellingcat. Никто никогда не узнал бы про Чепигу, если бы он был действующим грушником. На куче сайтов в открытом доступе открытая информация о нем, о его службе и наградах. На какой уровень умственного развития рассчитаны эти вбросы?», – спрашивает зампредседателя комитета по внешней политике и международным связям Владислав Бриг в своем Telegram-канале.

Блогер тоже провел расследование, используя фотографии Боширова, и не получил результата:

«Прогнал эти фото, которые согласно The Insider являются одним человеком по фамилии Чепига (он же Боширов) – через несколько сервисов сличения лиц. Степень схожести от 53% до 68%, а надо более 70%», – сообщает Синельников-Оришак.

Этот же блогер уточнил, что глава британского минобороны Гэвин Уильямсон поблагодарил через Twitter всех тех, кто раскрыл инфу о «настоящем имени Боширова». Но буквально через полчаса этот твит исчез.

Подробный разбор «расследования» сделали авторы канала Беспощадный пиарщик:

«Если коротко, девочки, мамкины диванные аналитики из двух мутных контор на подсосе находят две каких-то левых фотографии и человека (по-видимому реального офицера ГРУ или какого-то другого управления Министерства обороны, кто наилучшим образом подходит под условия задачи). Мы, когда учились в советской школе, девочки, учителя нам ставили «пару», потому что это называлось «подгонка под ответ». Прямо в тексте авторы признают, что на «мокруху» посылают обычно капитанов. Ну в худшем случае старших лейтенантов. Но подозревают прямо тут в тексте полковника. Полковник в ГРУ – это вполне себе замрезидента в какой-нибудь приличной стране или даже может быть военный атташе в какой-нибудь не очень приличной. И с языками у полковника как правило все очень в порядке. Ну никак не мокрушник, который едет на дело», – заявили авторы канала, уточнив, что за раскрытие личных данных сотрудника разведки является особо тяжким преступлением.

«И если так получится, что МО РФ намеренно рассекретит вот этого самого Чепигу, и он окажется немножко не тем, за кого вы его выдали, то кто-то поедет валить лес куда-то в Магадан. Но чур потом без обид», – предупредили они «расследователей».

На этот пост отреагировал блогер Максим Кононенко:

«Не совсем соглашаясь со стилистикой сообщения, все же соглашусь с тем, что направлять полковника военной разведки, героя России, для того, чтобы намазать дверную ручку говном из флакона – это, извините, ...(ерунда) какая-то полная», – написал он в своем Telegram-канале kononenkome.

«Безобидный флешмоб в Facebook «выложи свое фото из 90-х» привел к чудовищным последствиям, Боширов пал. Теперь уже Чепига отрывает новый челенж: «выложи свою фамилию из 90-ых», – шутит автор канала Это Гончаров.

«Понятно, что The Insider и Bellingcat просто используют как помойку для слива, а там уже имея имена и всю информацию они просто подбирают «факты» для доказательства, именно поэтому они выглядят надуманными, например, те же размытые фотографии из Чечни, но даже так расследование смотрится вполне сносным и убедительным», – пишут авторы канала Медиатехнолог.

Автор Telegram-канала Красный Сион усомнился в профессионализме тех, кто проводил расследование:

«Это история о том, что в современном мире соцсетей, сотен тысяч видеокамер с распознаванием лиц, продажных (в прямом смысле «за копеечку») чинуш и офицеров, кто-то может остаться в тени? Вторая история – про умирающие СМИ. Вести онлайны из судов, переписывать новости агентств, делать репортажи и вообще делать прилежно всю классику старых медиа – сейчас недостаточно. Если вспомним все громкие истории прежних лет – вычисление БУКа на Донбассе, нынешнюю эту историю с «Бошировым», политологические инсайды и многое другое – все делали какие-то медиа-НКО или блогеры».

Ранее Bellingcat изучил базу ФМС и якобы нашел там паспортные данные Петрова со штампом «сведений не давать», что, по словам активистов, говорит о его работе на спецслужбы. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала это расследование.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, Лондон сразу бездоказательно обвинил в этом Россию. Значительно позже были названы «подозреваемые» в отравлении – ими якобы являются Александр Петров и Руслан Боширов, которые дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.