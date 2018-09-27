Саудовская Аравия оценила договоренности России и Турции по Идлибу

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал «превосходными» договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу, отметив, что они поспособствуют позитивному развитию ситуации вокруг этого города.

«Превосходно, превосходно», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, как Саудовская Аравия относится к договоренностям по Идлибу, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что каждый раз, «когда вам удается избежать ситуации, при которой конфликт усугубляется, это является позитивным шагом», и выразил надежду, что вопрос по Идлибу «будет решен посредством переговоров».

При этом аль-Джубейр не стал отвечать на вопрос о том, какова позиция Эр-Рияда по отношению к поставкам российских систем С-300 в Сирию.

Ранее на полях ГА ООН состоялись переговоры глав МИД России, Ирана и Турции по проблеме сирийского урегулирования.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе Москва и Анкара.