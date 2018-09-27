На открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09%, до уровня в 2425,18 пункта.

При этом индекс РТС поднялся на 0,03% до 1161,07 пункта, передает ТАСС.