Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,97 рубля

На открытии торгов Московской биржи в четверг курс доллара к рублю вырос до 65,97 рубля.

Таким образом, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты вырос к рублю на 17 копеек, передает ТАСС.

При этом курс евро снизился на 0,45% до 76,91 рубля.

Отмечается, что европейская валюта опустилась ниже 77 рублей впервые с 20 августа 2018 года.