Конгрессмен США позавидовал успехам России в Сирии

Американский конгрессмен Остин Скотт заявил, что Россия в Сирии оказалась «на высоте», а вот у США побед в САР не было.

«Я просто не думаю, что когда-либо были победы в Сирии, посмотрите на ситуацию и на Соединенные Штаты. Каждый раз это калейдоскоп – одно сменяется другим, которое в свою очередь тоже меняется», – приводит его слова ТАСС.

На слушаниях, посвященных стратегии США в Сирии, он спросил помощника главы Пентагона Роберта Карема о законности присутствия ВМС США в Сирии. Скотт отметил, что данный вопрос связан с присутствием в Сирии террористической организации «Исламское государство*».

Скотт заявил: «Возьмем, скажем, 20 стран. Есть ли у нас полномочия войти на территорию всех этих 20 стран?». Карем ответил, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, учитывая, «на что способна каждая из этих отдельных стран».