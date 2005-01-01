В новом «Союзе» не нашли следов от сверл

Космический корабль «Союз МС-10» допущен к заправке на космодроме Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Союз» собираются запустить к МКС. После «расконсервации корабля» были проведены «дополнительные проверки на герметичность», сообщил источник РИА «Новости».

«Никаких проблем с кораблем не обнаружено», – заявил он.

В четверг запланирована «заправка компонентами топлива» – последний этап «предстартовой подготовки перед стыковкой к ракете-носителю».