МВД Британии отказалось общаться с Генпрокуратурой России по делу Скрипалей

Министерство внутренних дел Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу Скрипалей, сообщило российское посольство.

Поводом для отказа в правовом сотрудничестве с Россией МВД Британии назвало опасения в «нарушении суверенитета и общественной безопасности», передает РИА «Новости».

Посольство России и ранее заявляло об отказе Лондона сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей – все запросы дипмиссии просто игнорировались британскими властями.