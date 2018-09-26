Украина подсчитала потери для ВВП после запуска «Северного потока – 2»

Министерство финансов Украины подсчитало, что Украина может потерять до 3% ВВП после запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

«Реализация проекта «Северный поток – 2» может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг примерно 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)», – говорится в отчете минфина, передает РИА «Новости».

В ведомстве также заявили, что реализация проекта позволит усилить роль Германии как газового хаба для Западной и Центральной Европы.

Напомним, на Украине признали поражение в битве против «Северного потока – 2».

Президент Украины Петр Порошенко утверждал, что однажды в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин якобы предупредил Киев, что «Газпром на следующий день прикрутит кран».