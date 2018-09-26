Кудрин защитил докторскую по экономике

Председатель счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин защитил докторскую диссертацию по экономике в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Сегодня Алексей Кудрин успешно защитил докторскую диссертацию по экономике в РАНХиГС. Тема диссертации – «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Кудрина Юрия Арманда.

Кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты внес президент России Владимир Путин, а 22 мая 2018 года депутаты Госдумы утвердили его назначение. Министром финансов он был с 2000 года по 2011 год.