Депутат Журавлев предупредил Вучича о невозможности усидеть на дух стульях

Журавлев осудил слова Вучича о территориальной целостности и помощи Украине

Tекст: Ирма Каплан

По словам Журавлева, странно было слышать от сербского президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, слова, которые он произнес на саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Другое дело, если бы выяснилось, что Сербия тайком поставляла Украине оружие.

«Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. Югославию уничтожили и растоптали, и единственные, кто тогда вступался – Россия, хоть как-то сдерживавшая кровожадные порывы НАТО», – заявил депутат «Газете.Ru.

Журавлев предположил, что Запад, наверное, давит на Сербию, заставляя делать и произносить только то, что им нужно.

«Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», – предупредил депутат.

Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщал, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

При этом поездка Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.