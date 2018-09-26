Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов

В начале торгов в среду курс рубля незначительно рос к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск среды снизился на 1 копейку – до 65,88 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро снизился на 5 копеек – до 77,51 рубля.

Отмечается, что на старте торгов курс российской валюты рос к доллару на 4 копейки, к евро – на 9 копеек.

Сообщается также, что декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,05% – до 81,3 доллара за баррель.