Москвичам пообещали зрелищный звездопад

Один из самых ярких звездопадов «Дракониды» будет виден над Москвой в ночь на 9 октября, сообщает официальный сайт мэра столицы.

«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь с 8 на 9 октября над Москвой ожидается пик метеорного потока Дракониды. За час в ночном небе вспыхнет до 15 метеоров», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы со ссылкой на данные Московского планетария.

В планетарии отметили, что метеоры Дракониды можно наблюдать раз в год. Их легко отличить от других небесных тел, так как они желтые или красноватые.

«Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, 20 километров в секунду. Благодаря чему пропустить их практически невозможно. Этим они отличаются от Персеид и многих других метеорных потоков, которые проходят слишком быстро», – рассказали в планетарии.

Также отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния, и не помешает увидеть «самый непредсказуемый метеорный поток из всех существующих на сегодняшний день». Главное, чтобы небо было безоблачным.

Дракониды получили название от созвездия Дракона. Именно в этом районе находится точка откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Это частицы, отколовшиеся от кометы 21Р / Джакобини – Циннера и продолжающие движение по орбите.