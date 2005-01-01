Ведущаяся Киевом пропаганда создает иллюзию об украинской армии как о «самой сильной армии Европы», считает активист и волонтер Юрий Касьянов, о чем он написал в местном СМИ.

Иллюзию успехов ВСУ создают «помпезные парады», «передачи техники», «многократный захват давно захваченных поселков», что на самом деле только наносит вред обороноспособности страны, написал Касьянов в колонке для издания «Главред».

По его словам, пропагандисты из любого информационного повода могут «слепить» очередную великую победу. Например, отметил он, это «героический» переход «двух старых ржавых калош», на которых «дальше буйков заплывать страшно», из Одессы в Бердянск.

Он посетовал, что страна на пятом году войны не имеет «ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего миномета («Молот» – не в счет), ни своего пулемета, ни своего автомата, ни своего пистолета, ни своего производства боеприпасов, не говоря уже о своих самолетах, вертолетах, кораблях и подводных лодках». А все, что есть, – либо старое, подлатанное, либо то, что осталось в производстве с советских времен.

Кроме того, он говорит о катастрофической нехватке личного состава в армии, о «бутафорской» системе подготовки резерва, несправедливой системе призыва.

По его мнению, госпропаганда культивирует «пораженческую психологию неверия в свои силы, помноженную на мифические военные «победы», и поделенную на преступную безответственность правящей «элиты».

Касьянов называет это обыкновенным предательством.

Во вторник украинский журналист Александр Дубинский рассказывал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович пояснял, почему заявление президента Украины Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте» звучит глупо.