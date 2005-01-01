На Украине развенчали миф о «самой сильной армии»

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

«Посвящения в студенты» почти каждый год становятся поводами для сексуальных скандаловФото: кадр из видео
Тюменский скандал с голыми первокурсниками вышел на федеральный уровень: в Госдуме предложили запретить студентам отмечать какие-либо праздники за пределами вузов. Такие предложения возникали и ранее, разумеется, без малейшего эффекта. По большому счету это разговор не о морали. Это разговор о неумении жить в новую технологичную эру. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Всё гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          На Украине развенчали миф о «самой сильной армии»

             26 сентября 2018, 08:45
          Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
          Текст: Анна Инсарова

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          Ведущаяся Киевом пропаганда создает иллюзию об украинской армии как о «самой сильной армии Европы», считает активист и волонтер Юрий Касьянов, о чем он написал в местном СМИ.

          Иллюзию успехов ВСУ создают «помпезные парады», «передачи техники», «многократный захват давно захваченных поселков», что на самом деле только наносит вред обороноспособности страны, написал Касьянов в колонке для издания «Главред».

          По его словам, пропагандисты из любого информационного повода могут «слепить» очередную великую победу. Например, отметил он, это «героический» переход «двух старых ржавых калош», на которых «дальше буйков заплывать страшно», из Одессы в Бердянск.

          Он посетовал, что страна на пятом году войны не имеет «ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего миномета («Молот» – не в счет), ни своего пулемета, ни своего автомата, ни своего пистолета, ни своего производства боеприпасов, не говоря уже о своих самолетах, вертолетах, кораблях и подводных лодках». А все, что есть, – либо старое, подлатанное, либо то, что осталось в производстве с советских времен.

          Кроме того, он говорит о катастрофической нехватке личного состава в армии, о «бутафорской» системе подготовки резерва, несправедливой системе призыва.

          По его мнению, госпропаганда культивирует «пораженческую психологию неверия в свои силы, помноженную на мифические военные «победы», и поделенную на преступную безответственность правящей «элиты».

          Касьянов называет это обыкновенным предательством.

          Во вторник украинский журналист Александр Дубинский рассказывал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли.

          Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович пояснял, почему заявление президента Украины Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте» звучит глупо.


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