На Украине посмеялись над «самой сильной армией» Порошенко

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович объяснил, почему заявление президента Украины Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте» звучит глупо.

«Ну действительно, армия у нас стала самой сильной – я слышал это и от президента, и от наших главнокомандующих. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные», – приводит заявление Рабиновича канал «112 Украина».

На прошлой неделе Порошенко выступил с ежегодным посланием в парламенте, заявив, в частности, о восстановлении боеспособности армии.

Отметим, что депутат Рабинович – далеко не первый, кто раскритиковал это выступление. Кроме того, несколько депутатов покинули зал Рады во время выступления Порошенко.

О якобы «самой сильной» армии Порошенко делал заявления еще в апреле, он называл ее уже «одной из наиболее боеспособных в Европе», а позднее уточнил, что она одна из самых эффективных на континенте, напоминает РИА «Новости».

Между тем депутат Верховной рады Виктор Бондарь ранее признавал, что включение в конституцию Украины пункта о вступлении в НАТО и ЕС не значит, что страну туда позвали.