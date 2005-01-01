Украинцы раскритиковали выступление Порошенко в Раде

Украинцы не сдержали своего возмущения речью президента Петра Порошенко во время его ежегодного послания в Верховной раде.

В Сети раскритиковали тезисы Порошенко, которые касались внутренней политики, эмиграции, армии, автокефалии и отношений с Россией, в частности, регистрации «агентов влияния».

Многих украинцев речь Порошенко возмутила. Например, нардеп от «Батьковщины» Игорь Луценко пишет в Facebook, что все, чем гордится сейчас Порошенко – экзархи (Вселенского патриархата), «Слава Украине», решение о непродлении договора с Россией – «произошло буквально в последний месяц».

«Только что говорила с другом, который служит офицером. Все телевидение в передних зонах только «Вымпел» и Россия. По этому вопросу не существует никаких финансовых и технических возможностей для его изменения», – пишет Алина Подолянка, комментируя заявление Порошенко о необходимости регистрировать всех «агентов влияния» СМИ со стороны России.

На это заявление болезненно отреагировала и журналистка Диана Панченко. «Порошенко заявил, что поддерживает законопроект про регистрацию агентов влияния. Добро пожаловать в тоталитарный режим, господа», – написала она своей станице в Facebook.

Ее поддержал украинец Сергей Полубинский. «Украина стала строгой страной диктатуры. Когда в стране, закрывают рот тем, кто говорит правду, то перспективы развития в лучшую сторону демократии равна нулю», – сообщил он.

Политический консультант Елена Дьяченко из Киева упрекнула Порошенко в мелочности в Facebook. «Президент в послании к парламенту критикует бигборды Новинского о мире и слайдовую презентацию с партсобрания Тимошенко. Президент. В парламенте. Бигборды и паверпоинт», – написала она.

Кроме того, Дьяченко нашла серьезные не состыковки в военном бюджете Украины: «Боже какая лажа. Президенту написали, что военный бюджет США выделяет 250 млн Украине. А он выделяет 200».

Она подчеркнула, что в экономике тоже не все так радужно, как это хочет продемонстрировать Порошенко. «Санкции эффективны, они действуют. Российская власть пошла на повышение НДС», – сказал Порошенко. Напомню, НДС в России повышается с 18 до 20%. А на Украине он и был 20%. А аграриям еще и отменили льготы в 7%», – сообщила политконсультант.

Напомним, несколько депутатов покинули зал Рады во время выступления Порошенко.