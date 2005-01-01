Украинцы раскритиковали выступление Порошенко в Раде

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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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Бабченко поставит новые рекорды подлости

Андрей Бабицкий, журналист
Вы, я думаю, уверены, что после «Зимней вишни» все возможные и невозможные высоты подлости покорились неугомонному киевскому альпинисту. А вот и нет. Некрофаг сумел-таки пополнить свою вызывающую дрожь коллекцию. Подробности...
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Три дальневосточных мифа, управляющие социальным поведением

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дальний Восток – территория крайне специфичная, отказ в доверии условной «Москве» происходит тут мгновенно, как проявление герпеса у человека с ослабленным иммунитетом под дождем/сквозняком. А местная элита является носителем тех же стереотипов и мифов, что бытуют в массовом сознании региона. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Украинцы раскритиковали выступление Порошенко в Раде

             20 сентября 2018, 16:42
          Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Украинцы не сдержали своего возмущения речью президента Петра Порошенко во время его ежегодного послания в Верховной раде.

          В Сети раскритиковали тезисы Порошенко, которые касались внутренней политики, эмиграции, армии, автокефалии и отношений с Россией, в частности, регистрации «агентов влияния».

          Многих украинцев речь Порошенко возмутила. Например, нардеп от «Батьковщины» Игорь Луценко пишет в Facebook, что все, чем гордится сейчас Порошенко – экзархи (Вселенского патриархата), «Слава Украине», решение о непродлении договора с Россией – «произошло буквально в последний месяц».

          «Только что говорила с другом, который служит офицером. Все телевидение в передних зонах только «Вымпел» и Россия. По этому вопросу не существует никаких финансовых и технических возможностей для его изменения», – пишет Алина Подолянка, комментируя заявление Порошенко о необходимости регистрировать всех «агентов влияния» СМИ со стороны России.

          На это заявление болезненно отреагировала и журналистка Диана Панченко. «Порошенко заявил, что поддерживает законопроект про регистрацию агентов влияния. Добро пожаловать в тоталитарный режим, господа», – написала она своей станице в Facebook.

          Ее поддержал украинец Сергей Полубинский. «Украина стала строгой страной диктатуры. Когда в стране, закрывают рот тем, кто говорит правду, то перспективы развития в лучшую сторону демократии равна нулю», – сообщил он.

          Политический консультант Елена Дьяченко из Киева упрекнула Порошенко в мелочности в Facebook. «Президент в послании к парламенту критикует бигборды Новинского о мире и слайдовую презентацию с партсобрания Тимошенко. Президент. В парламенте. Бигборды и паверпоинт», – написала она.

          Кроме того, Дьяченко нашла серьезные не состыковки в военном бюджете Украины: «Боже какая лажа. Президенту написали, что военный бюджет США выделяет 250 млн Украине. А он выделяет 200».

          Она подчеркнула, что в экономике тоже не все так радужно, как это хочет продемонстрировать Порошенко. «Санкции эффективны, они действуют. Российская власть пошла на повышение НДС», – сказал Порошенко. Напомню, НДС в России повышается с 18 до 20%. А на Украине он и был 20%. А аграриям еще и отменили льготы в 7%», – сообщила политконсультант.

          Напомним, несколько депутатов покинули зал Рады во время выступления Порошенко.


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