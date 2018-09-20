Порошенко пообещал не ставить «железный занавес» против эмиграции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет ставить на границе «железный занавес» ради остановки эмиграции украинцев; он также призвал работодателей повышать зарплаты, чтобы удержать работников.

«Железный занавес на границе, как в советские времена, никто ставить не будет. Дорогие работодатели, выход один – увеличивайте зарплаты, если не хотите, чтобы украинцы ехали за границу, а работали у нас. По рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он добавил, что Украина сейчас становиться частью европейского рынка труда, поэтому работодателям никуда не деться от конкуренции.

Также Порошенко заявил, что создание рабочих мест и шаги по улучшению инвестклимата нужно сопровождать продолжением политики легализации занятости и ростом зарплат, что позволит и повышать пенсии.

Ранее глава МИД Украины заявил, что ежегодно из страны мигрируют около 1 млн украинцев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической катастрофе, которую переживает Украина.