Шарий раскритиковал «подонскую власть» на Украине

Журналист Анатолий Шарий раскритиковал президента Украины за то, что тот поддержал закон о регистрации российских СМИ и назвал «подонской» украинскую власть.

«Порошенко поддерживает регистрацию СМИ, как «агентов влияния РФ». Ничего не напоминает? Интересно, как будут определять – если по учредителям – ок, но что-то мне подсказывает, что они «на глазок» запишут туда всех, кто критикует власть. Более подонской власти я не помню», – написал Шарий на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко высказался в пользу принятия закона о принудительной регистрации СМИ, принадлежащих России.

«Я поддерживаю идею законопроекта «О регистрации агентов влияния государства-агрессора», то есть Российской Федерации. Этот закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на медиа, ни на свободу слова», – цитирует Порошенко ТАСС.

Лидер Украины напомнил, что в 2019 пройдут выборы президента, поэтому в стране «важна информационная безопасность», однако некоторые средства массовой информации якобы «превратились в рупор Кремля».

Ранее Украина официально прекратила договор о дружбе с Россией.