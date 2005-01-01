Дана Борисова рассказала о шарлатанах на шоу «Битва экстрасенсов»

По словам телеведущей Даны Борисовой, она стала героиней шоу «Битва экстрасенсов», и заявила, что там есть мошенники и шарлатаны.

Борисова стала одним из испытаний для участников шоу в качестве «Мистера X». Они должны были отгадать, кто именно перед ними, описать человека и рассказать о его жизни. По данным «Стархит», ей заплатили 250 тыс. рублей за участие в передаче.

Она отметила, что в съемке могли принимать участие шарлатаны:

«100% были аферисты. Те, которые говорили, что я мужчина и у меня есть растительность на лице. Кто-то рассказывал об упругих грудях. Некоторые резали себя, чтобы добыть кровь. Некоторые такую ахинею несли! Но некоторые из участников мне очень понравились», – отметила Борисова.

«Мне понравилось сниматься. Я не боялась экстрасенсов. Они мне сказали, что в будущем у меня все будет хорошо, ничего плохого не было», – сообщила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова простилась с наркотиками и квартирой за 23 млн рублей.