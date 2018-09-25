Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,2%

На открытии торгов во вторник индекс Мосбиржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2%, достигнув уровня в 2434,11 пункта.

В свою очередь РТС поднялся на 0,2% – до 1164,95 пункт, передает ТАСС.