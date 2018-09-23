В Британии рассказали о приказе свернуть расследование об отмывании денег из России

Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон рассказал о приказе некоего высокопоставленного чиновника остановить расследование по делу об отмывании 23 млн фунтов стерлингов (более 30 млн долларов) из России.

Бентон рассказал The Telegraph, что в марте 2016 года британский финансист Уильям Браудер передал ему досье, предположительно, содержащее информацию об отмывании денег в Лондоне преступной группировкой из России. Он рассказал, что стал проверять данные из досье и искать информацию в системах агентства, которые бы могли подтвердить эту информацию.

Однако спустя 8-10 недель, когда Бентону удалось собрать достаточный пакет документов, свидетельствовавший об отмывании денег из России в Великобритании, он получил распоряжение о прекращении расследования от вышестоящего должностного лица, связанного с министерством иностранных дел, передает РИА «Новости».

«Ко мне подошли и пригласили на кофе и, по сути, сказали, что Билл Браудер – головная боль, и нужно оставить это [дело]», – сказал Бентон. Он добавил, что впоследствии этот человек снова обращался к нему, заявляя, что «расследование мы не проводим».

В мае в Британии опубликовали доклад о «грязных деньгах» России.